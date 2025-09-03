Luigi Mangione diventa modello di Shein ma lui è dietro le sbarre. E la camicia va sold out

Non è chiaro se si tratti di un fotomontaggio, di un modello che gli assomiglia molto o del risultato di un algoritmo di intelligenza artificiale generativa

Il colosso del fast fashion Shein finisce al centro di una nuova polemica. Sulla piattaforma, infatti, è comparsa la foto di un modello che assomiglia in modo impressionante a Luigi Mangione, attualmente detenuto al Metropolitan Detention Center di Brooklyn con l’accusa di aver ucciso il manager sanitario Brian Thompson lo scorso dicembre. La somiglianza è tale da aver spiazzato diversi utenti: nelle immagini pubblicate da Shein per promuovere una camicia a 11 dollari, il volto sembra ricalcare quello di Mangione. Non è chiaro se si tratti di un fotomontaggio, di un modello che gli assomiglia molto o del risultato di un algoritmo di intelligenza artificiale generativa, ma l’effetto è evidente.

La camicia va sold out

A rendere la vicenda ancora più surreale, il fatto che Mangione non potrebbe comunque aver posato per la campagna: si trova dietro le sbarre da mesi, nello stesso penitenziario dove è detenuto anche Sean “Diddy” Combs in attesa di sentenza. Nel frattempo, la camicia in questione risulta quasi esaurita sul sito, con una sola taglia ancora disponibile. Sia l’azienda che il team legale di Mangione, contattati dalla stampa americana, non hanno al momento rilasciato commenti.