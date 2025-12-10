Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Bonelli (Avs): Governo alza tetto al contante a 10 mila invece di aiutare i più poveri – Il video

10 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Mentre milioni di famiglie faticano tra salari bassi, inflazione e servizi che crollano, il governo trova il tempo di occuparsi di chi vuole pagare in banconote operazioni da 5.000 a 10.000 euro. È una scelta politica precisa: proteggere chi evade – e chi ricicla – invece di proteggere chi lavora". Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Fini rimette piede ad Atreju dopo 17 anni, la frase che strappa gli applausi: «Fu un errore sciogliere AN». La lite con Berlusconi e i meriti di Meloni

2.

Il capo di stato maggiore della Difesa, Portolano: «Le dichiarazioni dell’ammiraglio Cavo Dragone sugli attacchi preventivi alla Russia? Riflettono quello che tutti noi pensiamo»

3.

Prodi, Monti e quel pranzo dal cinese per cambiare la storia: «Trump odia l’Europa, ma il suo declino è colpa nostra» – Il video

4.

«Rigato lo minacciava»: la modella Raissa Skorkina conferma in aula il presunto tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi

5.

Salvini: «Stop ai permessi per gli islamici se non si impegnano a rispettare leggi e tradizioni»