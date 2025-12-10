Bonelli (Avs): Governo alza tetto al contante a 10 mila invece di aiutare i più poveri – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Mentre milioni di famiglie faticano tra salari bassi, inflazione e servizi che crollano, il governo trova il tempo di occuparsi di chi vuole pagare in banconote operazioni da 5.000 a 10.000 euro. È una scelta politica precisa: proteggere chi evade – e chi ricicla – invece di proteggere chi lavora". Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev