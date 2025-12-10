Bucci presenta la riforma della Sanità ligure nelle Asl 4 e 5 a La Spezia e nel Tigullio – Il video

(Agenzia Vista) Liguria, 10 dicembre 2025 "Abbiamo presentato la riforma della sanità ligure anche in Asl5 alla #Spezia e in Asl4 nel Tigullio, confrontandoci con dirigenti, direttori, infermieri e operatori che ogni giorno garantiscono servizi fondamentali ai cittadini. È stata l’occasione per illustrare come la nuova organizzazione renderà il sistema più semplice, coordinato ed efficace. Il dialogo con chi lavora sul campo è decisivo: le osservazioni raccolte oggi saranno integrate per migliorare ulteriormente la riforma e renderla davvero vicina ai bisogni delle persone, valorizzando al massimo le eccellenze presenti in tutto il territorio". Così il Presidente della Liguria Marco Bucci. Ig Bucci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev