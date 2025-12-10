Cucina italiana patrimonio Unesco, Lollobrigida: "Orgoglio per il Paese, rafforzato nostro sistema" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Un risultato che rafforzare il nostro sistema. E' motivo di orgoglio per tutti gli italiani, la cucina ci unisce. Tante cose ci dividono, ma oggi il Parlamento ha accolto con un applauso corale un risultato che abbiamo costruito insieme al Ministero della Cultura, ma che ha visto partecipe tutto il sistema Italia" così il Ministro Lollobrigida, a margine dell'inaugurazione dell'installazione luminosa al Colosseo per celebrare la cucina italiana patrimonio dell'Unesco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev