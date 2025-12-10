Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Cucina italiana Patrimonio Unesco, Lollobrigida: "Un risultato frutto di due anni di lavoro" – Il video

10 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Dopo due anni di lavoro, la cucina italiana ottiene finalmente il riconoscimento come patrimonio dell’umanità, sancendo la sua identità di simbolo del Made in Italy: bello, buono e di qualità. Questo traguardo valorizza il lavoro di generazioni di produttori, ristoratori e scuole alberghiere, che custodiscono e trasmettono il sapere gastronomico. Il riconoscimento porterà benefici economici, più turismo e maggiore tutela contro l’Italian Sounding. Ogni piatto diventa ambasciatore del territorio, spingendo il mondo a scoprire l’Italia attraverso la sua cucina. Il risultato premia un impegno collettivo che riafferma il ruolo dell’Italia come protagonista globale" così il Ministro Lollobrigida, a margine della conferenza stampa in cui è stata proiettata in diretta la decisione dell'Unesco sulla Cucina Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

