Cucina italiana patrimonio Unesco, Meloni: Vince una nazione straordinaria – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Oggi l'Unesco ha riconosciuto la Cucina italiana Patrimonio dell'Umanità. Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev