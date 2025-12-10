Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Fedriga inaugura anno accademico Università Trieste: Regione a fianco dell'Ateneo – Il video

10 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Trieste, 10 dicembre 2025 "La Regione rimarrà al fianco dell'Ateneo giuliano nella realizzazione di progetti e iniziative che abbracciano tutti i settori, continuando a garantire le risorse necessarie. Uno sforzo indispensabile per la formazione dei giovani. Siamo infatti l'unica Regione in Italia a garantire il 100% delle borse di studio agli studenti che posseggono i requisiti di reddito e di merito richiesti. È un risultato di cui siamo orgogliosi e che rappresenta un impegno che intendiamo mantenere". Così il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all'inaugurazione delll'Anno accademico dell'Università di Trieste. UniTs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

