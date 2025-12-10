Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Foti: "Serve una politica di coesione forte per garantire diritto dei giovani a restare in Italia" – Il video

10 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Un'interessante occasione di confronto sul tema della coesione, uno dei temi dell'agenda futura europea per l'importanza che riveste nel cercare di riequilibrare situazioni all'interno dei territori che vedono regioni necessitare interventi per avere situazioni infrastrutturale e sociale pari a quelle delle regioni più avanzate. Non è soltato un problema di risorse ma anche di qualità della spesa e dei soggetti. Come Italia dobbiamo essere capaci di captare le risorse preassegnate, nella presentazione di progetti direttamente a Bruxelles. La coesione è fondamentale nel momento in cui vediamo il calo demografico e quando vediamo, soprattutto nel sud, tanti giovani abbandonare l'Italia. Serve una politica di coesione forte per garantire il diritto dei giovani a restare" così il ministro Foti, a margine dell'incontro "Coesione Italia", presso la Camera dei Deputati a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

