Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella in visita al carcere di Rebibbia: Le iniziative culturali come una fenice per i detenuti – Il video

10 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Abbiamo raccolto testimonianza di tre alte espressioni di cultura. Questa piece teatrale così ben intepretata è testimonianza dello studente che ha iniziato un percorso di cultura accademica. Tutte e tre queste manifestazioni di cultura hanno in comune il senso e il significato che si vuole esprimere. La rinascita, il futuro, non soltanto la speranza ma la certezza del futuro. Ringrazio il maestro Eugenio Tibaldi per l’opera. Avere collocato insieme il suo genio artistico e accompagnato le sensibilità artistiche delle donne di Rebibbia è stato un grande lavoro. Ha dato voce ed è stato veicolo dei sentimenti e degli spunti artistici delle donne di Rebibbia”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dall’inaugurazione dell’installazione permanente “Benu” alla Casa Circondariale femminile di Rebibbia. Courtesy: Presidenza della Repubblica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Fini rimette piede ad Atreju dopo 17 anni, la frase che strappa gli applausi: «Fu un errore sciogliere AN». La lite con Berlusconi e i meriti di Meloni

2.

Il capo di stato maggiore della Difesa, Portolano: «Le dichiarazioni dell’ammiraglio Cavo Dragone sugli attacchi preventivi alla Russia? Riflettono quello che tutti noi pensiamo»

3.

Prodi, Monti e quel pranzo dal cinese per cambiare la storia: «Trump odia l’Europa, ma il suo declino è colpa nostra» – Il video

4.

«Rigato lo minacciava»: la modella Raissa Skorkina conferma in aula il presunto tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi

5.

Salvini: «Stop ai permessi per gli islamici se non si impegnano a rispettare leggi e tradizioni»