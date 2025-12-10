Mattarella in visita al carcere di Rebibbia: Le iniziative culturali come una fenice per i detenuti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Abbiamo raccolto testimonianza di tre alte espressioni di cultura. Questa piece teatrale così ben intepretata è testimonianza dello studente che ha iniziato un percorso di cultura accademica. Tutte e tre queste manifestazioni di cultura hanno in comune il senso e il significato che si vuole esprimere. La rinascita, il futuro, non soltanto la speranza ma la certezza del futuro. Ringrazio il maestro Eugenio Tibaldi per l’opera. Avere collocato insieme il suo genio artistico e accompagnato le sensibilità artistiche delle donne di Rebibbia è stato un grande lavoro. Ha dato voce ed è stato veicolo dei sentimenti e degli spunti artistici delle donne di Rebibbia”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dall’inaugurazione dell’installazione permanente “Benu” alla Casa Circondariale femminile di Rebibbia. Courtesy: Presidenza della Repubblica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev