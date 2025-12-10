Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Tajaini a Nuova Delhi: Viva l'Italia, viva la cucina italiana patrimonio Unesco – Il video

10 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) India, 10 dicembre 2025 “La nostra cucina è identità, tradizione, crescita e innovazione. Questo risultato è frutto di un forte gioco di squadra tra istituzioni, associazioni, chef e produttori, ottenuto anche grazie al lavoro costante delle nostre Ambasciate e Consolati in tutto il mondo. Viva l'Italia, viva la cucina italiana”. Così il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha accolto l’iscrizione della “Cucina Italiana” nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità a New Delhi. Unesco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

