Trump bussa alla porta del bagno sull'Air Force One: "C’è qualcuno lì dentro? Vieni fuori" – Il video

10 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 10 dicembre 2025 Durante un punto stampa con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump viene colpito dalla porta del bagno occupato da qualcuno, forse dello staff presidenziale. Trump allora bussa e chiede "C’è qualcuno lì dentro? Vieni fuori", scatendando le risate dei cronisti e della sua assistente Karoline Leavitt, in un video diventato virale. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

