Gli aumenti di stipendio per i lavoratori dell’Ue: «Ursula incasserà 35.800 euro al mese»

L’Unione Europea serve. Ad arricchire i suoi funzionari, spiega oggi Maurizio Belpietro su La Verità. Riprendendo il quotidiano tedesco Bild, il quale ha segnalato che i «burocrati di Bruxelles» hanno ottenuto l’ottavo aumento di stipendio in tre anni. A beneficiarne i 67 mila dipendenti dell’Unione. Anche quelli in pensione, che si vedranno retroattivamente riconosciuto dal primo luglio un incremento di stipendio del 3%. Ovvero, dal 2022 a oggi, il 22,8% in più. L’ultimo aumento costerà un milione di euro al giorno, ovvero 365 l’anno.

Gli aumenti

Tutto parte dal 2024, quando i dipendenti della Ue avrebbero dovuto ricevere aumenti dell’8,5%. Ma la Commissione Europea aveva moderato la crescita degli aumenti fino al 7,3%. Poi il conguaglio. Con un riconoscimento supplementare per tutto il 2024 di un 1,2%. A causa dell’inflazione. Eurostat tiene il conto dei rincari e aggiorna gli stipendi. Quanto guadagna un funzionario dell’Unione Europea? Tra i dipendenti in servizio a palazzo Berlaymont un commesso prende al mese 3.750 euro, di cui 110 dall’ultimo aumento. Per chi invece ricopre funzioni più elevate, gli emolumenti sono ancor più generosi e si può arrivare anche a 25.986 euro, 760 dei quali si aggiungeranno con lo stipendio di dicembre.

Quanto guadagna un funzionario dell’Unione Europea

E i commissari? 850 euro di «aggiornamento» per un totale 29.250 euro. Mentre la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha ottenuto mille euro in più, per un totale di 35.800 euro al mese. E poi ci sono 30 mila pensionati. Oggi il costo dei funzionari Ue a riposo è pari a 2,4 miliardi l’anno. Nel 2045 costeranno 3,2 miliardi. Sempre che Eurostat non adegui al rialzo gli stipendi del 22% come ha fatto nell’ultimo triennio.