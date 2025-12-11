Arianna Meloni: "Con AI nostra intelligenza rischia di impigrirsi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "C'è tanta innovazione, ma ci sono dei pericoli. In primo luogo con l'intelligenza artificiale il nostro cervello rischia di impigrirsi. Conosco persone che ormai utilizzano l'AI per ogni cosa. Ricordiamoci che la grande differenza tra noi e gli altri esseri viventi è il pensiero. Io faccio sempre l'esempio del fatto che da giovane io ricordavo tutti i numeri di telefono dei miei amici, oggi invece noi non scriviamo nemmeno i messaggi, perché mandiamo i messaggi vocali. E questo è già preoccupante. Poi da madre mi preoccupo per i giovani. Per noi questi sono strumenti, ma loro vivono nella rete" così Arianna Meloni intervenendo ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev