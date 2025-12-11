Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Arianna Meloni: "Con AI nostra intelligenza rischia di impigrirsi" – Il video

11 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "C'è tanta innovazione, ma ci sono dei pericoli. In primo luogo con l'intelligenza artificiale il nostro cervello rischia di impigrirsi. Conosco persone che ormai utilizzano l'AI per ogni cosa. Ricordiamoci che la grande differenza tra noi e gli altri esseri viventi è il pensiero. Io faccio sempre l'esempio del fatto che da giovane io ricordavo tutti i numeri di telefono dei miei amici, oggi invece noi non scriviamo nemmeno i messaggi, perché mandiamo i messaggi vocali. E questo è già preoccupante. Poi da madre mi preoccupo per i giovani. Per noi questi sono strumenti, ma loro vivono nella rete" così Arianna Meloni intervenendo ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il capo di stato maggiore della Difesa, Portolano: «Le dichiarazioni dell’ammiraglio Cavo Dragone sugli attacchi preventivi alla Russia? Riflettono quello che tutti noi pensiamo»

2.

«Rigato lo minacciava»: la modella Raissa Skorkina conferma in aula il presunto tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi

3.

Giorgia Meloni mette all’asta i doni ricevuti dai leader dei paesi visitati. Qualcuno si offenderà, ma lei vuole incassare 800 mila euro per il governo

4.

Il neo governatore del Veneto Stefani lascia la Camera: le suppletive potrebbero unirsi alla comunali di Venezia. E Zaia ora deve scegliere

5.

Fini rimette piede ad Atreju dopo 17 anni, la frase che strappa gli applausi: «Fu un errore sciogliere AN». La lite con Berlusconi e i meriti di Meloni