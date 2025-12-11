CasaPound zittita in strada a Cagliari: «Dove sono gli antifascisti?». La risposta (inattesa) di una residente dal balcone – Il video

Il filmato diffuso dal deputato dem Marco Furfaro: «A volte basta una sola voce per ricordare a certi guerrieri da marciapiede quanto siano fragili»

«Dove sono gli antifascisti?». È lo slogan gridato più volte ieri sera dai militanti di CasaPound radunati davanti al loro «Spazio non conforme» in via Cervi, a Cagliari. Il coro è stato ripetuto a lungo, rivolto alla strada e ai palazzi del quartiere, finché dal silenzio dei balconi non è arrivata una risposta inattesa dai manifestanti. Una residente si è affacciata e, senza esitare, ha risposto: «Qui. Io sono antifascista». Una replica semplice e diretta che ha zittito per qualche istante il gruppo radunato in strada, come si vede dal filmato.

Il Pd: «A volte basta una sola voce»

La scena è stata ripresa dalla donna che ha risposto dal balcone e il video è stato poi diffuso sui social dal deputato del Pd Marco Furfaro, che lo ha rilanciato accompagnandolo con un commento di solidarietà. «Perché basta poco, a volte una sola persona, una sola voce, per ricordare a certi guerrieri da marciapiede quanto siano fragili senza il branco, quanto siano piccoli davanti a chi il coraggio ce l’ha davvero. E la verità è questa: gli antifascisti non devono farsi cercare. Sono ovunque, siamo ovunque. Ora e sempre», ha scritto il deputato dem. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero stati momenti di tensione successivi e la situazione è tornata alla calma in breve tempo.