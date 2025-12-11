Carlo Conti scherza ad Atreju: Preoccupato perché quest'anno poca polemica a Sanremo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Il Festival di Sanremo "è un grande carrozzone che fa parlare e sparlare. Quest'anno sono preoccupato perché' non ci sono polemiche a differenza dell'anno scorso. Vediamo se strada facendo si crea un po' di polemica". Così scherzando Carlo Conti, direttore artistico del Festival, al panel di Atreju 'La televisione e la cultura nazional popolare in Italia' insieme a Mara Venier. Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev