Carlo Conti scherza ad Atreju: Preoccupato perché quest'anno poca polemica a Sanremo – Il video

11 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Il Festival di Sanremo "è un grande carrozzone che fa parlare e sparlare. Quest'anno sono preoccupato perché' non ci sono polemiche a differenza dell'anno scorso. Vediamo se strada facendo si crea un po' di polemica". Così scherzando Carlo Conti, direttore artistico del Festival, al panel di Atreju 'La televisione e la cultura nazional popolare in Italia' insieme a Mara Venier. Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

