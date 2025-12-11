L’incidente tra Trump e la porta del bagno sull’Air Force One: «Chi c’è lì dentro? Uscite fuori» – Il video

Il duetto tra il presidente e un membro del suo staff

FoxNews mostra oggi il video di un esilarante incidente tra Donald Trump e la porta del bagno dell’Air Force One. La porta si apre all’improvviso mentre il presidente sta parlando con i giornalisti e lo urta. Lui si ferma, si gira e dice: «Ciao. C’è qualcuno lì dentro. Esci fuori». A quel punto l’occupante non identificato chiude la porta e si rifiuta di uscire di nuovo. A quel punto Trump bussa e la porta si spalanca: ne esce un membro dello staff, che urta la spalla del presidente e sbatte la porta.