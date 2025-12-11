Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
ESTERIDonald TrumpUSAVideo

L’incidente tra Trump e la porta del bagno sull’Air Force One: «Chi c’è lì dentro? Uscite fuori» – Il video

11 Dicembre 2025 - 06:42 Alba Romano
embed
donald trump air force one
donald trump air force one
Il duetto tra il presidente e un membro del suo staff

FoxNews mostra oggi il video di un esilarante incidente tra Donald Trump e la porta del bagno dell’Air Force One. La porta si apre all’improvviso mentre il presidente sta parlando con i giornalisti e lo urta. Lui si ferma, si gira e dice: «Ciao. C’è qualcuno lì dentro. Esci fuori». A quel punto l’occupante non identificato chiude la porta e si rifiuta di uscire di nuovo. A quel punto Trump bussa e la porta si spalanca: ne esce un membro dello staff, che urta la spalla del presidente e sbatte la porta.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Chiama la polizia: «Un uomo entrato in casa mi ha violentato, ho la sua foto». La soccorrono, ma un agente scopre l’immagine fatta con l’IA. Finisce lei nei guai

2.

Morta assiderata a pochi metri dalla vetta, il compagno accusato di omicidio colposo: la partenza in ritardo, i vestiti inadeguati e lei lasciata sola

3.

La profezia di Trump: «Immigrazione ed energia distruggeranno l’Europa»

4.

L’indagine sui morti «legati al vaccino contro Covid-19» in Usa

5.

Gli aumenti di stipendio per i lavoratori dell’Ue: «Ursula incasserà 35.800 euro al mese»