Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Donnarumma (Fs): "Abbiamo raggiunto il picco massimo di investimenti, 18 miliardi" – Il video

11 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "Sono molto soddisfatto di come sta rispondendo l'organizzazione delle Ferrovie dello Stato, che è la più grande azienda infrastrutturale italiana con quasi 100mila dipendenti, con complessità endogene ma anche esogene molto importanti. Nei suoi 120 anni di storia raggiunge il picco massimo di investimenti, con circa 18 miliardi in un solo anno e circa 7 miliardi di Pnrr. La puntualità è migliorata di diversi punti percentuali dall'anno scorso a quest'anno, il dato più significativo l'abbiamo avuto confrontando il mese di luglio del 2024, che è stato oggettivamente un mese molto complesso, tanto da meritare più volte gli onori della cronaca. Ma nel luglio del 2025 sono stati 10 i punti di percentuali superiori" così l'Ad di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, a margine della presentazione dell’aggiornamento del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo Fs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il capo di stato maggiore della Difesa, Portolano: «Le dichiarazioni dell’ammiraglio Cavo Dragone sugli attacchi preventivi alla Russia? Riflettono quello che tutti noi pensiamo»

2.

«Rigato lo minacciava»: la modella Raissa Skorkina conferma in aula il presunto tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi

3.

Giorgia Meloni mette all’asta i doni ricevuti dai leader dei paesi visitati. Qualcuno si offenderà, ma lei vuole incassare 800 mila euro per il governo

4.

Il neo governatore del Veneto Stefani lascia la Camera: le suppletive potrebbero unirsi alla comunali di Venezia. E Zaia ora deve scegliere

5.

Fini rimette piede ad Atreju dopo 17 anni, la frase che strappa gli applausi: «Fu un errore sciogliere AN». La lite con Berlusconi e i meriti di Meloni