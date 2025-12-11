Donnarumma (Fs): "Abbiamo raggiunto il picco massimo di investimenti, 18 miliardi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "Sono molto soddisfatto di come sta rispondendo l'organizzazione delle Ferrovie dello Stato, che è la più grande azienda infrastrutturale italiana con quasi 100mila dipendenti, con complessità endogene ma anche esogene molto importanti. Nei suoi 120 anni di storia raggiunge il picco massimo di investimenti, con circa 18 miliardi in un solo anno e circa 7 miliardi di Pnrr. La puntualità è migliorata di diversi punti percentuali dall'anno scorso a quest'anno, il dato più significativo l'abbiamo avuto confrontando il mese di luglio del 2024, che è stato oggettivamente un mese molto complesso, tanto da meritare più volte gli onori della cronaca. Ma nel luglio del 2025 sono stati 10 i punti di percentuali superiori" così l'Ad di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, a margine della presentazione dell’aggiornamento del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo Fs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev