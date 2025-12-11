Francia, il senatore prende la parola in aula ma si sente male e si vomita addosso. La spiegazione sui social – Il video

Le rassicurazioni di Pierre Ouzoulias sui social: «Soffro di una condizione genetica chiamata sindrome di Gilbert. È incurabile ma benigna»

Un imprevisto decisamente insolito ha fermato per qualche minuto i lavori del Parlamento francese. Nella serata di mercoledì 10 dicembre, il senatore comunista Pierre Ouzoulias si è sentito male proprio mentre si trovava sul podio del Senato, dove si trovava per presiedere la sessione. All’improvviso, mentre parlava, il politico 61enne ha avuto un malore e ha cominciato a vomitare su se stesso. Il filmato è stato prontamente rimosso dalla registrazione, ma è stato condiviso qualche ora più tardi dalla testata francese Frontières.

La spiegazione del senatore

Ouzoulias ha sùbito abbandonato il podio, si è ripulito ed è tornato in aula per continuare il proprio lavoro, raccogliendo i messaggi di vicinanza bipartisan dei suoi colleghi parlamentari. All’indomani dell’episodio, è lo stesso deputato comunista, vicepresidente del Senato, a fornire qualche spiegazione e invitare tutti a non preoccuparsi: «Ciò che è successo deriva da una condizione genetica, la sindrome di Gilbert, che può causare tali sintomi in caso di notevole affaticamento o stress. Nelle ultime settimane, ho presieduto numerose sedute, spesso fino a tarda notte. Questa condizione incurabile ma benigna non pregiudica in alcun modo la mia capacità di svolgere il mio lavoro. Inoltre, per preservare la mia salute, diversi anni fa ho smesso di consumare alcol».