La Russa: “Italia ponte con gli Usa, Ue si rafforzi e non sia supina” – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 “I rapporti tra UE e Usa devono essere facilitati. C’è bisogno di ponti, di tentativi di trovare intese. Credo che il governo e l’Italia, più di altre nazioni, possano svolgere questo ruolo di attenuazione dei contrasti che potrebbero costituire un danno irreversibile per l’Europa e l’Italia stessa”, lo dice il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla cerimonia dello Scaldino per il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev