Legge elettorale, La Russa apre al ballottaggio: Spero collaborino tutti alle nuove regole – Il video

11 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "Per quanto riguarda la legge elettorale io farei il ballottaggio anche quando, seppure entrambe le parti avessero superato il 40 per cento che fa scattare il premio di maggioranza, ci fosse tra loro una distanza inferiore di un punto o un punto e mezzo". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, durante la tradizionale cerimonia dello "scaldino", lo scambio di auguri di Natale con la stampa parlamentare. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

