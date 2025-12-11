Merz a Trump: Gli Usa non devono salvare la democrazia in Europa, se serve facciamo da soli – Il video

(Agenzia Vista) Germania, 11 dicembre 2025 "Non vedo alcuna necessità che gli Stati Uniti intervengano per salvare la democrazia in Europa, l’Europa può fare da sola. Dobbiamo diventare più indipendenti dagli Usa in Difesa, perché la strategia americana segue l'approccio “America First” molto marcato.Tuttavia, l'America “da sola" non è nell’interesse degli Stati Uniti, che hanno bisogno di partner globali, Washington consideri l’Europa, e in particolare la Germania, come un alleato fondamentale". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Magonza sul piano strategico di sicurezza degli Usa. Landesregierung Rheinland-Pfalz Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev