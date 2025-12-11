Riforma giustizia, La Russa: Da referendum no conseguenze drammatiche, nessuno si dimetterà – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "L’esito del Referendum sulla giustizia avrà conseguenze politiche ma non avrà conseguenze drastiche, come con Renzi. Del resto se dovessero vincere i Sì i leader di opposizione si dimetterebbero? Nessuno chiederà a Conte o a Schlein di dimettersi”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa nel corso dell’incontro con la stampa parlamentare nella tradizionale ‘cerimonia dello Scaldino’. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev