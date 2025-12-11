Roma, diciannovenne gambizzato sotto casa sua nel Tuscolano. I sei colpi sparati per uccidere

Garbiele Carpisassi, ferito, è arrivato al Policlinico di Tor Vergata in codice rosso ma non è in pericolo di vita. La zona è quella di Don Bosco, sotto il controllo dei Casamonica

Hanno agito aprendo il fuoco contro un giovane, di 19anni, Garbiele Carpisassi, nel quartiere Tuscolano a Roma. Il gruppo ha agito esplodendo sei colpi di pistola contro il giovane, che si trovava nel cortile condominiale in via Calpurnio Pisone 80, al Tuscolano. Gabriele, colpito due volte, riporta Repubblica, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata in codice rosso. Non è in pericolo di vita.

L’agguato sotto casa a un 19enne incensurato

La sezione omicidi della squadra mobile indaga sul tentato omicidio che si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì nella zona di Don Bosco, zona sotto il controllo dei Casamonica. Carpisassi stava entrando nel portone di casa alle due di notte. Era a due passi dal portone quando i sicari hanno aperto il fuoco. Il ragazzo è incensurato, ma il compagno della madre ha un precedente per spaccio. Si stanno vagliando le telecamere di video sorveglianza della zona per individuare chi ha agitto in quello che per pure fortuna non è diventato un omicidio.