Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump in Pennsylvania: In soli 10 mesi l'America è tornata, più forte e rispettata che mai – Il video

11 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 11 dicembre 2025 "Dopo soli 10 mesi, il nostro confine è sicuro, il nostro spirito è risanato, l’inflazione si è fermata, i salari sono in aumento, i prezzi sono in calo. La nostra nazione è forte. L'America è di nuovo rispettata. E gli Stati Uniti sono tornati. Renderemo l’America di nuovo ricca. Renderemo l’America di nuovo sana. Renderemo l’America di nuovo forte. Renderemo di nuovo orgogliosa l’America. Renderemo di nuovo l’America sicura e la renderemo di nuovo grande”, lo dice Trump a un comizio in Pennsylvania. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev,

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il capo di stato maggiore della Difesa, Portolano: «Le dichiarazioni dell’ammiraglio Cavo Dragone sugli attacchi preventivi alla Russia? Riflettono quello che tutti noi pensiamo»

2.

«Rigato lo minacciava»: la modella Raissa Skorkina conferma in aula il presunto tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi

3.

Giorgia Meloni mette all’asta i doni ricevuti dai leader dei paesi visitati. Qualcuno si offenderà, ma lei vuole incassare 800 mila euro per il governo

4.

Il neo governatore del Veneto Stefani lascia la Camera: le suppletive potrebbero unirsi alla comunali di Venezia. E Zaia ora deve scegliere

5.

Fini rimette piede ad Atreju dopo 17 anni, la frase che strappa gli applausi: «Fu un errore sciogliere AN». La lite con Berlusconi e i meriti di Meloni