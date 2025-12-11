Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Trump: Zelensky deve essere realistico. Quando terranno le elezioni in Ucraina? – Il video

11 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 11 dicembre 2025 Penso che Zelensky debba essere realistico. E mi chiedo quanto tempo passerà prima che ci siano le elezioni in Ucraina… È una democrazia. Non hanno elezioni da molto tempo. Sta perdendo molte persone. Se guardi i sondaggi, direi che l'82% delle persone chiede che venga raggiunto un accordo. Il popolo ucraino vuole che venga raggiunta una soluzione. Capiscono che stanno perdendo migliaia e migliaia di persone alla settimana. Questo non disperde nessuno, ma lì c'è una massiccia situazione di corruzione. Le persone fanno questa domanda, quando ci saranno le elezioni? Penso che sia ora di risolvere quella guerra. E penso che sia una guerra che può essere risolta", così il Presidente Trump parlando con i cronisti alla Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

