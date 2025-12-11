Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Venezia, donna ruba un «topo» pieno di regali di Natale e si schianta contro il ponte di Rialto – Il video

11 Dicembre 2025 - 18:42 Stefania Carboni
La ventenne, di origini tunisine, è stata arrestata per furto aggravato. Lo schianto della barca tra i turisti, stupiti, della città lagunare

Una donna, forse in stato di alterazione, ha rubato un «topo» (una tradizionale barca veneziana) piena di pacchi da consegnare e si è lanciata in Canal Grande scontrandosi sulla balaustra del ponte di Rialto. L’imbarcazione da trasporto, della ditta Brussa, si trovava ormeggiata quando la donna, già nota alle forze dell’ordine, ci è salita sopra finendo la sua corsa sul muretto al lato del ponte. L’incidente ha danneggiato i marmi, colpiti dall’imbarcazione.

Nelle immagini, che hanno fatto il giro dei social, si vede lo schianto e una donna che a stento riesce a rimanere in equilibrio sull’imbarcazione da trasporto. In acqua finiranno alcuni pacchi, probabilmente regali di Natale che mai arriveranno sotto l’albero. La donna, una ventenne di origini tunisine, è stata arrestata per furto aggravato. Le autorità stanno cercando di stimare i danni procurati.

