Abu Mazen ad Atreju: Grazie all'Italia per il sostegno, Buon Natale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "Speriamo di aumentare gli scambi commerciali e gli investimenti con l'Italia. Vogliamo vivere nella nostra patria con libertà e dignità in uno stato che rigetta la violenza, così come fa l'Italia. Confermiamo che vogliamo favorire un processo elettorale, sia parlamentare che presidenziale. Grazie a tutti, grazie all'Italia per il sostegno e Buon Natale!". Lo ha detto il leader palestinese Abu Mazen ospite da Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev