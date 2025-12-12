Atreju 2025, il finto sciopero dei giovani di Gioventù Nazionale, immagini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 In occasione della giornata di sciopero generale indetta dalla Cgil e da altre sigle sindacali i giovani di Gioventù Nazionale hanno organizzato un flashmob fingendo di fare una contestazione. Alla loro testa il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia che al megafono scherzando ha detto "dicevano che con noi sarebbero arrivati i sabati di Mussolini e invece sono arrivati i venerdì di Landini". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev