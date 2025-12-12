Bianca Michelangeli vince la II edizione del Premio giornalistico TG Poste – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2025 La 29enne romana Bianca Michelangeli ha vinto la seconda edizione del Premio giornalistico Tg Poste, distinguendosi per un racconto sensibile sul divario digitale; insieme ai finalisti svolgerà un’esperienza in Poste Italiane e una formazione alla London School of Journalism, in un’edizione che conferma la volontà dell’azienda di valorizzare giovani talenti e innovazione nel giornalismo. La cerimonia si è tenuta alla Casina Poste, a Roma. "Siamo un'azienda di servizi, non produciamo niente di fisico e quindi dobbiamo poggiarci sui talenti. Talento vuol dire, oggi, nella giornata dedicata al giornalismo, scegliere tre ragazzi che hanno fatto dei pezzi molto interessanti, così giudicati dai direttori delle principali testate italiane giornalistiche. Lo facciamo anche per dare un segnale importante di un'azienda, come Poste, per i giovani, per i mille che hanno partecipato a questa competizione sul fatto che c'è sensibilità da parte nostra, sensibilità da parte di tutti", così l'Ad di Poste Italiane Del Fante. "Importante dare sempre spazio al talento, e questo è emerso chiaramente oggi. Tra i finalisti c’erano anche due ragazzi, ed è significativo che abbia vinto una ragazza. Ma ciò che davvero va sottolineato è l’entusiasmo: mille giovani aspiranti giornalisti che scelgono una carriera che non è solo un mestiere, ma una missione di grande responsabilità", aggiunge la Presidente di Poste Italiane Silvia Rovere. "Non mi aspettavo di essere tra i finalisti, figuriamoci vincere il concorso. Per me è chiaramente un enorme onore e un privilegio. Ed è un privilegio poter vivere un'esperienza così importante come quella alla London School of Journalism. Quindi insomma ringrazio Poste per avermi dato quest'opportunità e ringrazio chiaramente i giurati per aver scelto, per aver selezionato il mio articolo" così Bianca Michelangeli, la vincitrice del Premio a margine della cerimonia di consegna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev