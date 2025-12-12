Coesione Ue, Fontana (Lombardia): Centralizzare è un errore, Regioni garantiscono costi più bassi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "Partiamo da un presupposto: le risorse previste per il prossimo settennato non vanno bene. Per la Lombardia significherebbe ricevere un miliardo di euro, una cifra che non si comprende perché debba essere accettata così com’è”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo oggi a Roma all’evento “Coesione Italia: L’Italia delle comunità, l’Europa dei territori”, alla presenza del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Raffaele Fitto e del vicepresidente della Commissione europea Tommaso Foti. Fontana ha spiegato che, pur riconoscendo l’importanza delle molte aree di intervento coperte dai fondi di coesione, ve ne sono due “che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema economico: il sostegno alle attività produttive e la formazione”. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev