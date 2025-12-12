Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Vannacci-Pozzolo, la strana coppia e i sospetti della Lega

12 Dicembre 2025 - 07:53 Alessandro D’Amato
roberto vannacci emanuele pozzolo incontro camera
Incontro a Montecitorio tra l'uomo dello sparo di Capodanno e l'ex generale in pensione. Per i maligni sarebbe l'inizio di un nuovo nucleo parlamentare

È una coppia alquanto strana quella formata dall’ex generale in pensione Roberto Vannacci e dall’ex parlamentare di FdI Emanuele Pozzolo. «C’è Vannacci in Transatlantico. Che ci fa qui?», si scriveva con allarme nelle chat dei parlamentari leghisti. L’europarlamentare era al suo debutto a Montecitorio. E all’ora di pranzo ha avuto un faccia a faccia con Pozzolo. Ovvero colui che nella notte di Capodanno del 2024 impugnava il piccolo revolver da cui era partito il colpo che aveva ferito un partecipante alla festa di San Silvestro.

Vannacci, Pozzolo e le idee

«Ci parliamo sulla base di idee — ha spiegato Pozzolo ai giornalisti secondo quanto riporta il Corriere della Sera — c’è una comunanza di visioni con molte posizioni del generale». L’onorevole di Vercelli in effetti dopo essere partito da Alleanza Nazionale era passato alla Lega prima di tornare con il botto (è il caso di dirlo) all’ovile di Fratelli d’Italia. L’avvicinamento a Vannacci ha fatto venire il sospetto che l’ex generale volesse crearsi un nucleo di fedelissimi a Roma. Anche perché durante il colloquio mancavano in aula alcuni deputati leghisti di orientamento più sovranista: da Edoardo Ziello a Elisa Montemagni, da Domenico Furgiuele a Rossano Sasso.

E Salvini?

All’incontro avrebbe partecipato anche Manlio Messina, che ha da poco lasciato FdI. Matteo Salvini invece non sapeva della visita di Vannacci, e in casa leghista è scattato l’allarme.

