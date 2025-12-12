Eu Stem Observatory 2025, l'evento di Deloitte al Parlamento Europeo a Bruxelles – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2025 Deloitte ha presentato a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, il suo studio sulla diffusione delle competenze Stem in Europa e, in particolare, in Italia. "Abbiamo iniziato ad interessarci del tema delle Stem dal 2020, nel periodo del Covid. Crediamo che faccia parte della nostra mission occuparci dei temi principali sui tavoli delle aziende e delle istituzioni. Questo è uno dei temi sicuramente più importanti, quindi abbiamo ritenuto di investirci sopra con un osservatorio permanente. E abbiamo anche messo in campo delle azioni come video realizzati per le scuole per avvicinare i giovani alle materie Stem, perché questo è un percorso di avvicinamento che va fatto molto presto, fin dalla più tenera età, perché altrimenti quando si arriva in prossimità dell'università molto spesso le decisioni sono già prese" così l'ad di Deloitte Fabio Pompei, a margine dell'evento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev