Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
ECONOMIA & LAVOROAdolfo UrsoEx IlvaGoverno Meloni

Ex Ilva, due proposte per l’acquisto da Bedrock e Flacks

12 Dicembre 2025 - 08:53 Alba Romano
embed
I commissari straordinari procederanno ora all'esame delle proposte

Le offerte al governo per l’ex Ilva sono due. Una arriva da Bedrock e l’altra da Flacks. Le due offerte sono state regolarmente depositate secondo quanto previsto dalle procedure. I commissari straordinari procederanno ora all’esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti indicati nel bando.

Il comunicato

«I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria (AS), Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in Amministrazione Straordinaria (AS), Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, rendono noto che, entro il termine fissato alla mezzanotte dell’11 dicembre 2025, sono pervenute due offerte per l’acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti ex Ilva», si legge in una nota. «Le proposte, entrambe relative all’acquisto di tutti i complessi aziendali provengono da Bedrock Industries e Flacks Group» .

La gara

La procedura di gara rimane comunque aperta, fanno sapere i commissari in un comunicato congiunto. Come previsto dal bando, eventuali ulteriori soggetti interessati potranno presentare una propria offerta purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute. In un’intervista rilasciata a Bloomberg Michael Flacks ha detto che il polo Ilva «noi vogliamo farlo crescere. Il nostro piano prevede 8.500 lavoratori».

Ti potrebbe interessare

Chi è Flacks

Flacks è il fondo che ha offerto solo un euro per l’acquisto del gruppo dell’acciaio, Dice di aver stimato in circa 5 miliardi di euro il costo complessivo del risanamento dell’ex Ilva e sostiene di aver già ottenuto l’appoggio finanziario di un gruppo di istituti italiani e statunitensi. Flacks prevede investimenti per portare la produzione di acciaio ed è a favore della presenza pubblica nell’azienda. Lo Stato per Flacks manterrebbe una quota del 40% nell’ex Ilva.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Shein, Temu, AliExpress: cosa succede con la tassa di 2 euro sui pacchi low cost

2.

Repubblica e La Stampa in vendita, la trattativa con il gruppo greco che mette in agitazione i giornalisti: «Umiliati»

3.

Dopo la Langosteria i Ruffini verso i ristoranti Da Vittorio

4.

Bollette della luce, in arrivo un bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie: ecco a chi spetta

5.

L’aumento dell’età pensionabile in arrivo: «A rischio cinque milioni di lavoratori»