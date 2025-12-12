Ultime notizie Donald TrumpOlimpiadi 2026ScioperiUcraina
Gualtieri: "Dedicare Ponte dell'Industria a San Francesco è una scelta bellissima" – Il video

12 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "È una scelta molto significativa dedicare a San Francesco d’Assisi questo ponte, completamente rinnovato dopo un grave incendio, conservando però gli storici arconi ottocenteschi. Si tratta di un ponte ciclopedonale che unisce due quartieri e che presto sarà valorizzato anche da una nuova illuminazione, diventando non solo un’infrastruttura funzionale ma anche un luogo simbolico. Il ponte rappresenta pace, fraternità e unione, valori profondamente legati alla figura di San Francesco. La dedica assume un significato ancora più forte perché si inserisce nel contesto del Giubileo per l’ottavo centenario di San Francesco, che si aprirà nel 2026, collegando una delle personalità spirituali più importanti d’Italia e del mondo. San Francesco, santo dei poveri, della fratellanza, delle opere e dell’amore per il creato, trasmette un messaggio universale di pace e legame tra le persone, che questo ponte intende simboleggiare. Per questo l’opera non è solo materiale, ma possiede anche un alto valore spirituale e civile, inserendosi in un insieme di interventi importanti e di grande qualità" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia d'inaugurazione della statua di San Francesco d'Assisi al Ponte dell'Industria a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

