"Mai Bandiera Bianca contro violenze di genere", la campagna Anci per i Comuni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 Si è tenuta presso la sede di Anci di Roma, la presentazione alla stampa della campagna di comunicazione di Anci e Dipartimento Pari Opportunità contro la violenza sulle donne, durante la quale sono stati diffusi anche numeri e buone pratiche dell’indagine Anci 2025; sono intervenuti la ministra Eugenia Roccella, il presidente Anci Gaetano Manfredi, la delegata Vittoria Ferdinandi e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. "Centri antiviolenza, case rifugio, centri di ascolto. Un'attività molto intensa e molto diffusa che noi vogliamo ulteriormente promuovere e rafforzare insieme al Ministero della Famiglia, per fare in modo che la consapevolezza sia diffusa e l'impegno sia forte da parte di tutte le comunità" così il presidente di Anci Manfredi, a margine della presentazione. "I Comuni sono l'istituzione più vicina alle persone, alle donne, ai cittadini", ha aggiunto il Ministro Roccella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev