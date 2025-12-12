Meloni riceve il premio Margaret Thatcher: Sono un soldato al servizio di un'idea – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "Ringrazio il presidente Procaccini e tutti i membri della fondazione New Direction per avermi onorato con questo premio dedicato a una donna che ha lasciato il segno nel XX secolo ed è passata alla storia per il suo coraggio, le sue idee, ma soprattutto per la libertà con cui ha espresso tali idee senza temere di andare controcorrente quando era semplicemente importante farlo per il popolo e per il Paese. Grazie a tutti per questo riconoscimento, dedicato a una donna che ha lasciato il suo segno nel XX secolo e nella storia per le sue idee coraggiose e soprattutto per la libertà con cui le ha espresse: non penso di meritarlo. A essere onesti, c’è molto lavoro da fare e molto ancora da dimostrare per essere a quel livello. Stiamo semplicemente cercando di fare del nostro meglio. Io mi considero principalmente un soldato e mi considero un soldato di un’idea”. Lo ha detto Giorgia Meloni ricevendo il premio Margaret Thatcher. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev