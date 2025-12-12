Raoul Bova ad Atreju: Per aver detto "occhi spaccanti" ho subito un'uccisione pubblica – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 “Quello che ha pagato sono stato io. Ho pagato con l’uccisione pubblica, con una persona che mi ha sbeffeggiato e ridicolizzato. Tutti sapevano di questa parola "Occhi spaccanti", andata più in voga della guerra, delle persone che vengono uccise, delle donne, dei femminicidi, di qualsiasi altra cosa. Questo è successo durante l’estate che mi ha ucciso”. Lo ha detto Raoul Bova ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev