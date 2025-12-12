Re Carlo e l’annuncio in Tv sul tumore mai fatto prima, il messaggio sul «percorso di recupero»: cosa sappiamo sul discorso

L'intervento del sovrano punterà a una maggiore attenzione sugli esami di screening. Dal 2024 gli è stato diagnosticato un tumore, di cui non ha mai rivelato il tipo

Questa sera alle 19 ora italiana Re Carlo III apparirà in televisione per condividere la sua esperienza con il cancro in modo inedito. Buckingham Palace ha confermato che durante un programma di beneficenza dedicato alla ricerca oncologica andrà in onda un videomessaggio del sovrano, registrato circa due settimane fa. È la prima volta che Carlo si esprime così apertamente sul suo «percorso di recupero», come lo ha definito il palazzo reale.

L’importanza della diagnosi precoce secondo il sovrano

Nel suo intervento, il re britannico punterà i riflettori sugli screening preventivi. L’obiettivo è spingere più persone a non rimandare i controlli medici, dato che scoprire un tumore nelle fasi iniziali aumenta notevolmente le possibilità di guarigione. La diagnosi di Carlo risale all’inizio del 2024, quando è emersa durante esami per un problema di prostata ingrossata, come aveva raccontato lui stesso a febbraio scorso.

Il mistero sul tipo di tumore

Sul tipo specifico di cancro il palazzo ha sempre mantenuto il riserbo e probabilmente non fornirà dettagli nemmeno stasera. Secondo Massimo Di Maio, presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, non è raro fare «diagnosi incidentali» durante altri interventi chirurgici. Fonti della famiglia reale avevano escluso un tumore prostatico, lasciando aperte ipotesi come una neoplasia alla vescica o un tumore del sangue. L’unica certezza: l’ex primo ministro Rishi Sunak aveva dichiarato che «fortunatamente è stato preso in tempo».

La paura degli screening

Il programma televisivo di questa sera punta a rompere il tabù attorno ai controlli oncologici. Insieme al messaggio del sovrano, diverse personalità britanniche che hanno affrontato il cancro racconteranno le loro storie per convincere il pubblico a superare timori e reticenze. L’apertura insolita di Carlo sulla malattia ha proprio questo scopo: dimostrare il valore della prevenzione e normalizzare la convivenza con una diagnosi oncologica.