Rocca (Lazio): Fondi coesione Ue pilastro per politica territori in regione indebitata come il Lazio – Il video

12 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 Nel Lazio ogni anno "abbiamo oltre 1 miliardo e 200 milioni per pagare i debiti, di fatto il nostro bilancio è ridotto all'osso. Pertanto i fondi europei di coesione sono uno strumento di tenuta e un pilastro per la politica dei territori", così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca al convegno sulla coesione alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

