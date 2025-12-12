Ultime notizie Donald TrumpOlimpiadi 2026ScioperiUcraina
Sciopero generale, Salvini: "Le bassissime adesioni sono la risposta migliore" – Il video

12 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "E’ il venerdì classico di sciopero. Stiamo però garantendo, per esempio, sulla tratta Roma-Milano il 100% della percorrenza dell’alta velocità. Abbiamo appena rinnovato il contratto a 90mila ferrovieri, con un aumento medio di 230 euro al mese. I lavoratori vedono cosa sta cambiando e poi agiscono. Le bassissime percentuali di adesione sono la risposta migliore" così il ministro Salvini, intervenendo all'inaugurazione della statua di San Francesco al Ponte dell'Industria a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

