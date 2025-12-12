Ultime notizie Donald TrumpOlimpiadi 2026ScioperiUcraina
Tajani: Dobbiamo impedire che dal 2035 in Ue ci sia solo produzione di auto elettriche – Il video

12 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Heidelberg, Germania, 12 dicembre 2025 “Bisogna parlare con la Commissione. Il tema dell’automotive è fondamentale. È parte di una serie di problemi che si sono creati a causa di un’errata politica contro il cambiamento climatico della precedente Commissione Europea. C’è anche il packaging, c’è la deforestazione. Sono tanti gli aspetti che toccano sia industria che agricoltura, noi dobbiamo impedire che nel 2035 ci sia la possibilità di avere soltanto produzioni di auto elettriche. Questo provocherà in Italia la perdita di 70mila posti di lavoro. Non ce lo possiamo permettere. Quando si parla di politica ambientale bisogna guardare anche il sociale. Dell’ambiente fanno parte le donne e gli uomini, è un aspetto fondamentale. Io già ero contro prima, facemmo una proposta di ridurre solo del 90% le emissioni di CO2. La sinistra bocciò la proposta, quindi si è creata questa situazione grave che rischia di portare conseguenze al nostro Paese”. Così il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in un punto stampa da Heidelberg in Germania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

