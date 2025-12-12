Ultime notizie Donald TrumpOlimpiadi 2026ScioperiUcraina
Von der Leyen all'Alleanza Globale contro traffico migranti: Aprire rotte legali – Il video

12 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 dicembre 2025 Non è sufficiente puntare su un solo anello della catena del traffico illegale di migranti. Dobbiamo perseguire l'intera rete. Per questo motivo, in occasione della presente conferenza, portiamo la nostra Alleanza globale a un livello superiore. Oggi approviamo una dichiarazione congiunta, un piano per porre fine al modello di business del traffico di migranti in tutto il mondo. Si basa su tre principi: in primo luogo, dobbiamo impedire che i trafficanti di migranti offrano i loro servizi. In secondo luogo, dobbiamo rispondere all'evoluzione del modello di business dei trafficanti2, lo ha detto la Presidente della Commisisone Ue Ursula von der Leyen. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

