Lo schiaffo di Zelensky: si precipita a Kupyansk, prima linea del fronte, che i russi dicevano di aver preso. «Noi vediamo la verità dei fatti» – Il video

Le immagini a pochi metri dal fronte

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a sorpresa nella città di Kupyansk, prima linea del fronte, che i russi sostenevano di aver preso. «I russi hanno fatto molte dichiarazioni su Kupyansk – dichiara il numero uno in una sorta di video selfie – noi vediamo la verità dei fatti. I nostri soldati stanno ottenendo risultati per l’Ucraina. Oggi è estremamente importante ottenere risultati al fronte affinché l’Ucraina possa ottenere risultati nella diplomazia. Funziona proprio così: tutte le nostre posizioni forti all’interno del Paese significano posizioni forti nella conversazione sulla fine della guerra. Grazie a ogni soldato. Sono fiero di voi».