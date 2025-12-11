Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
ESTERIBambiniCarlo CalendaParlamento europeoRussiaUcrainaVideo

Il racconto di Roman, sopravvissuto a 11 anni da un attacco missilistico in Ucraina. L’interprete non riesce a trattenere le lacrime – Il video

11 Dicembre 2025 - 17:33 Stefania Carboni
embed
Roman Oleksiv
Roman Oleksiv
Il racconto del bambino al Parlamento europeo condiviso dal senatore Calenda: «Dedicato ad ogni indegno sostenitore degli assassini russi. Pagato e non»

«Mi chiamo Roman, ho 11 anni. Il 13 luglio 2022 io e mia madre eravamo in una clinica a Vinnytsia e lì sono arrivati tre missili russi. Quella è stata l’ultima volta che ho visto mamma. L’ultima volta che ho potuto salutarla. L’ho vista schiacciata sotto le pietre, e vedevo solo i suoi capelli. Li ho accarezzati e ho iniziato a scavare. Sono stato in coma 100 giorni, ho subito 36 operazioni e quasi tre anni di cure». Questo il racconto dell’undicenne ucraino Roman Oleksiv, di Lviv, al Parlamento europeo. Un intervento toccante, tanto che una interprete presente in sala non è riuscita a trattenere le lacrime. Roman è sopravvissuto. «Volevo dirvi che insieme siamo forti e che non dovete mai arrendervi. Aiutate i bambini ucraini», ha aggiunto il ragazzo. Il video è stato condiviso sui social anche dal leader di Azione Carlo Calenda, che su X ha scritto: «Dedicato ad ogni indegno sostenitore degli assassini russi. Pagato e non».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Chiama la polizia: «Un uomo entrato in casa mi ha violentato, ho la sua foto». La soccorrono, ma un agente scopre l’immagine fatta con l’IA. Finisce lei nei guai

2.

Morta assiderata a pochi metri dalla vetta, il compagno accusato di omicidio colposo: la partenza in ritardo, i vestiti inadeguati e lei lasciata sola

3.

La profezia di Trump: «Immigrazione ed energia distruggeranno l’Europa»

4.

L’indagine sui morti «legati al vaccino contro Covid-19» in Usa

5.

Gli aumenti di stipendio per i lavoratori dell’Ue: «Ursula incasserà 35.800 euro al mese»

leggi anche
ESTERI

La Russia minaccia l’Europa: «Truppe in Ucraina? Saranno un obiettivo». Rutte (Nato): «Dovremo difenderci come i nostri nonni»

Di Ugo Milano
la-scossa-aurelio-regina
ECONOMIA & LAVORO

La Scossa, Aurelio Regina (Confindustria): «Se l’Algeria chiude i rubinetti del gas, siamo al tappeto»

Di Bruno Gaetani
niy sibiha ministro esteri ucraina leonardo
ESTERI

L’Ucraina: «Vogliamo produrre droni in Italia con Leonardo»

Di Alba Romano