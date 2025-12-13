Arianna Meloni ad Atreju: Non ho mai insultato gli avversari politici sui social – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Ho fatto una riflessione, voi lo sapete io faccio politica da 30 anni, io non sono mai andata su una pagina a insultare un personaggio politico che la pensa diversamente da me, non mi è mai capitato. Forse mi è capitato di rispondere qualche volta a qualche insulto davvero molto violento su mia sorella, poi ho smesso di fare anche quello. Adesso mi difendo non guardando, non leggendo", così Arianna Meloni ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev