Buffon: Offerta per Juve da proprietà straniera? "Tifosi siano fieri della storia della società" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Innanzi tutto ho visto l'offerta importante che è arrivata, ma non ho mai visto Elkann e Agnelli mettere la Juve in vendita. Parliamo di una storia vincente di 102 anni, ma il tifoso della Juve deve essere orgoglioso e riconoscere il merito e la possibilità di essere riconoscibile grazie al lavoro di John Elkann" così Gigi Buffon arrivando ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev