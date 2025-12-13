Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliFamiglia nel boscoUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Buffon: Offerta per Juve da proprietà straniera? "Tifosi siano fieri della storia della società" – Il video

13 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Innanzi tutto ho visto l'offerta importante che è arrivata, ma non ho mai visto Elkann e Agnelli mettere la Juve in vendita. Parliamo di una storia vincente di 102 anni, ma il tifoso della Juve deve essere orgoglioso e riconoscere il merito e la possibilità di essere riconoscibile grazie al lavoro di John Elkann" così Gigi Buffon arrivando ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Servizio volontario militare entro il 2026, Crosetto e i 10mila uomini in più: quali sono i profili più cercati

2.

Arianna Meloni e Raoul Bova sul palco di Atreju: in prima fila spunta anche la mamma della premier. L’attore: «Ho pagato i miei errori con l’uccisione pubblica»

3.

La ministra Bernini contestata ad Atreju dagli studenti sul test di medicina: «Così perdiamo l’anno». Lei attacca: «Siete dei poveri comunisti»

4.

Giorgia Meloni mette all’asta i doni ricevuti dai leader dei paesi visitati. Qualcuno si offenderà, ma lei vuole incassare 800 mila euro per il governo

5.

Crosetto a Travaglio sul palco di Atreju: «Guerra in Ucraina colpa della Nato? Bello da dire, ma falso». La battuta su Salvini e la standing ovation su Francesca Albanese- I video