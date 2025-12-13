Mattarella: Chi muove la guerra non può evocare la pace – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 “Un protagonista della comunità internazionale, la Federazione Russa, ha scelto sciaguratamente di travolgere il percorso ripristinando, con la forza, l’antistorica ricerca di zone di influenza, di conquista territoriale, di crudele prepotenza delle armi. Il principio non può essere muovere guerra per fare la pace. È paradossale. Appare insensata la pace evocata da chi muovendo guerra pretende in realtà di imporre le proprie condizioni”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dalla cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il Corpo Diplomatico. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev