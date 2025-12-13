Ultime notizie Donald TrumpOlimpiadi 2026ScioperiUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella: Chi muove la guerra non può evocare la pace – Il video

13 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 “Un protagonista della comunità internazionale, la Federazione Russa, ha scelto sciaguratamente di travolgere il percorso ripristinando, con la forza, l’antistorica ricerca di zone di influenza, di conquista territoriale, di crudele prepotenza delle armi. Il principio non può essere muovere guerra per fare la pace. È paradossale. Appare insensata la pace evocata da chi muovendo guerra pretende in realtà di imporre le proprie condizioni”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dalla cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il Corpo Diplomatico. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Servizio volontario militare entro il 2026, Crosetto e i 10mila uomini in più: quali sono i profili più cercati

2.

Arianna Meloni e Raoul Bova sul palco di Atreju: in prima fila spunta anche la mamma della premier. L’attore: «Ho pagato i miei errori con l’uccisione pubblica»

3.

La ministra Bernini contestata ad Atreju dagli studenti sul test di medicina: «Così perdiamo l’anno». Lei attacca: «Siete dei poveri comunisti»

4.

Giorgia Meloni mette all’asta i doni ricevuti dai leader dei paesi visitati. Qualcuno si offenderà, ma lei vuole incassare 800 mila euro per il governo

5.

Crosetto a Travaglio sul palco di Atreju: «Guerra in Ucraina colpa della Nato? Bello da dire, ma falso». La battuta su Salvini e la standing ovation su Francesca Albanese- I video