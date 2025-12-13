Mattarella: Mosca non può evocare la pace e muovere la guerra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Le dinamiche puramente bilaterali pongono il debole alla mercé del più forte. In questo caso è la Russia, con la sua insensata pretesa di evocare la pace muovendo guerra, dietro cui si cela la pretesa di imporre le proprie condizioni". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è intervenuto alla cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il Corpo Diplomatico al Quirinale, a cui non erano presenti gli ambasciatori russo e bielorusso. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev