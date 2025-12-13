Medio Oriente, Crosetto: "La pace e la rinascita richiederanno tempi lunghi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "Quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare, noi siamo convinti che i due popoli debbano poter vivere in pace, debbono avere le condizioni per vivere in pace, vale per la Palestina, vale per l'Ucraina, vale per tutti i luoghi dove c'è guerra, il tentativo dell'Italia è quello di creare le condizioni perché le guerre finiscano, le tregue si trasformino in pace e la pace si trasformi in rinascita economica. Certo, stiamo parlando di tempi lunghissimi, i disastri fatti in alcune parti del mondo avranno bisogno di decenni, un buon motivo per partire prima possibile. Guardate le difficoltà con cui in Kosovo dopo 30 anni si riesce a rimarginare le ferite aperte che sono molto meno gravi di quelle che sono aperte in Ucraina o in Palestina. Bisogna lavorare tutti insieme, è la comunità internazionale che deve accollarsi a questi percorsi di pace, perché da sole quelle nazioni, quei paesi, quei popoli non ce la fanno" così il Ministro Crosetto ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev