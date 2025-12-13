Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliFamiglia nel boscoUcraina
Moni Ovadia incontra Abu Mazen: "Sono un amico dei palestinesi, da ebreo sto con i popoli oppressi" – Il video

13 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Sono solo un libero cittadino, ma credo che la liberazione del popolo palestinese e i suoi pieni diritti siano un valore che riguarda tutti. Io, da ebreo, mi sento profondamente palestinese: come ricordava Marek Edelman, un ebreo deve stare con gli oppressi. Quella dei palestinesi è una delle più gravi della modernità. Se non contribuiremo alla loro piena dignità e ai loro diritti, saremo giudicati dalle generazioni future. Io non voglio che sputino sulla mia tomba" così Moni Ovadia, a margine del sul incontro con Abu Mazen. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

